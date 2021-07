Sergio Ramos al Psg… divide lo spogliatoio

L'ambiente parigino mormora...

Stando a quanto riporta Le Parisien, alcuni giocatori - fra cui si legge il nome di Kimpembe che vedrebbe la sua posizione in bilico - non avrebbero preso bene l’arrivo dell’ex capitano blancos. Un affare di un peso non indifferente per tutta la squadra vista la carriera di Sergio Ramos, i suoi trionfi e il suo carattere da leader. Ma un altro fattore potrebbe aver aumentato i dubbi dei compagni: l'età. Infatti, solamente una stagioni fa, il Psg aveva fatto partire Thiago Silva, poi diventato campione della Champions League con la maglia del Chelsea. Vedremo se e quando l'affare verrà portato a termine e come verrà accolto Ramos dai nuovi compagni...