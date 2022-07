Sergio Ramos, altri messaggi a Rubiales per il Var e gli aiuti al Barcellona

L'ormai ex difensore del Real Madrid si sarebbe lamentato in modo particolare degli "aiuti" ricevuti dal Barcellona, anche grazie al VAR: "Rubi, ci stiamo iniziando a preoccupare gravemente per il VAR, soprattutto per quello che succede con il Barcellona. È una vergogna, è una imprudenza quello che stanno facendo gli arbitri. Hai visto il fallo di Suarez sul portiere in occasione del 2-1? È uno scherzo", il messaggio di Sergio Ramos .

Dal canto suo Rubiales rispose in modo molto sereno: "Buonasera Sergio. Sei il capitano della nazionale spagnola, hai 100 o 1000 partite alle spalle e penso possa comprendere meglio di altri che a volte ci sono opinioni diverse su un fatto. Come sai bene non entro in queste questioni. Lavoriamo giorno per giorno per fare in modo che il metodo arbitrale migliori. Dobbiamo cercare di migliorare il nostro calcio, saremo pronti".