Sergio Ramos ci ripensa: “Sogno di tornare in nazionale”

Tra percentuali di passaggi riusciti, coperture difensive e pure pericolosità in zona gol, evidenziata proprio nella gran sfida da ex al Real Madrid, terminata 1-1, Ramos sta offrendo un rendimento anche superiore rispetto agli attuali titolari nella nazionale spagnola. Così proprio quello che sembrava essere un capitolo chiuso potrebbe clamorosamente riaprirsi in vista di Euro 2024 .

Del resto è stato lo stesso Ramos ad aprire ad un ritorno in nazionale al termine della gara contro l’Arsenal, esattamente otto mesi dopo l’annuncio dell’addio alla Roja, giunto a due anni dall’ultima partita e dopo non essere stato convocato per Euro 2020: “Tutti sanno quanto sarei entusiasta di tornare. La possibilità c’è e mi dà ancora speranza, ma non dipende da me. Mi sento bene, posso solo continuare a dare il meglio con il mio club" il chiarissimo messaggio lanciato da Ramos al ct De La Fuente dopo il match dell’Emirates.