Sergio Ramos consiglia Kane: “Non si può dire ‘no’ ad un club come il Real Madrid”

Al Mirror, Ramos ha detto: "Il mio consiglio a qualsiasi giocatore è di non rifiutare l'opportunità di giocare per il Real Madrid: è un club speciale che sa come vincere". Poi sul centravanti: "Lui (Kane ndr) ha un'incredibile presenza fisica, non puoi segnare tanti gol come lui in Premier League e non essere in grado di giocare anche sul lato fisico del gioco. Ma è in grado anche di fare la differenza a livello tecnico durante le partite e non credo che se ne parli abbastanza di questo aspetto. Lui è un grande bomber ma anche in generale un grande calciatore".