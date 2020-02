Sergio Ramos da record: 26 cartellini rossi con il Real Madrid e in Champions…

Che Sergio Ramos fosse un calciatore che fa della propria grinta e tenacia uno dei cavalli di battaglia del proprio gioco lo si sapeva. Ma che sarebbe arrivato a ben 26 cartellini rossi con la maglia del Real Madrid forse era difficile da pronosticare. Con l’espulsione rimediata nella sfida di Champions League contro il Manchester City, valida per l’andata degli ottavi di finale del torneo, lo spagnolo entra ancor di più nella storia, anche se per una serie di record negativi.

Per Sergio Ramos is tratta del 26esimo cartellino rosso con la maglia dei blancos, sanzione che lo conferma come il giocatore ad aver subito più cartellini gialli e rossi nella storia della Liga, del Real Madrid e, adesso, anche della Champions League dove con 4 espulsioni ha raggiunto Ibrahimovic e Davids. Anche con la maglia della Spagna, Ramos vanta la statistica di giocatore più sanzionato in assoluto.