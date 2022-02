Sergio Ramos dà un indizio social sul futuro di Mbappé…

Ancora rumors sul futuro dell'attaccante francese

Redazione ITASportPress

Il futuro di Kylian Mbappé è ancora argomento principe in quel di Parigi. L'attaccante del Psg sembra essere destinato a partire in estate e la via più plausibile è quella del Real Madrid. Lui continua a fare gol e a precisare che non ha ancora deciso se andare via o rinnovare con i francesi, ma ci sono diversi indizi che fanno pensare che, invece, tutto sia stato già stabilito.

Come spiega AS, anche un recente post social aggiunge ulteriore carne al fuoco in un'ottica dell'addio a Parigi. Sergio Ramos, neo arrivato in Francia, ma soprattutto ex capitano del Real Madrid, ha infatti pubblicato su Instagram una foto di un momento di relax in compagnia di alcuni colleghi. Se la presenza di Thilo Kehrer e Georginio Wijnaldum passa quasi "inosservata", quella di Keylor Navas e soprattutto di Kylian Mbappé, no.

Per il media iberico, infatti, molti tifosi hanno preso la foto dell'ex difensore Blancos come l'ennesimo "occhiolino" di Mbappé al Real Madrid. Un momento di riposo con due ex madrileni come il centrale e il portiere potrebbe aver sancito un ulteriore avvicinamento del giovane attaccante alla Liga, direzione Madrid...