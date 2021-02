Sergio Ramos dopo l’operazione: “Non avevo altra scelta. Voglio tornare presto”

Si era parlato di almeno due mesi, poi sei settimane. La sensazione è che Sergio Ramos proverà il tutto per tutto per tornare a disposizione di Zidane per aiutare il suo Real Madrid. A seguito dell’operazione subita al ginocchio, El Gran Capitan blancos è tornato a casa finalmente dove inizierà le fasi di riabilitazione. Direttamente dal suo comodo divano, il centrale spagnolo ha voluto mandare un messaggio social a tutto l’ambiente madrileno e ai tanti fans preoccupati per le sue condizioni fisiche.

Sergio Ramos: “Non avevo altra scelta”

Nella notte, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, Sergio Ramos ha fatto il “bollettino” sulle sue condizioni fisiche: “Ciao a tutti, sono tornato a casa adesso. Alla fine ho dovuto subire un intervento chirurgico, a nessuno piace essere in questa situazione ma non avevo altra scelta. Mi è stato consigliato dai medici e non potevo fare altrimenti. Grazie a Dio tutto è andato alla grande. Sono molto contento di come è andato l’intervento e cercherò di tornare il prima possibile per aiutare la squadra: c’è una lunga stagione davanti a noi”.

Poi i ringraziamenti per chi lo ha operato: “Voglio ringraziare il Dr. Manuel Leyes e tutto il suo team per l’ottimo trattamento e lavoro svolto durante l’operazione e voi tifosi per i tanti messaggi di supporto”.