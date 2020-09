Sergio Ramos e l’addio di Messi: “Si è guadagnato diritto di scegliere suo futuro ma…”

Non poteva mancare anche il parere di chi, in campo, è stato suo rivale per tantissimi anni. Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, ha parlato a Marca anche del sempre più probabile addio di Lionel Messi al Barcellona, ammettendo che senza La Pulce, non sarebbe più la stessa cosa.

Sergio Ramos: “Con Messi Liga e Clasico più belli”

“L’addio di Messi? Non posso dire che questo mi preoccupi. Però devo ammettere che Messi si è guadagnato il diritto di prendere decisioni sul suo futuro“, ha commentato Sergio Ramos. “Non so se andando via farà quello che è meglio per sé, ma sicuramente per il calcio spagnolo, quindi la Liga, e per il Real Madrid e il Barcellona, ​​sarebbe meglio se Lionel rimanesse in blaugrana. La sua presenza migliora il campionato e senza dubbio la sua squadra. Le partite del Clasico con lui sono sicuramente più interessanti”.

E ancora: “In ogni caso Messi si è guadagnato il diritto di decidere da solo il suo futuro, senza speculazioni. Staremo a vedere cosa accadrà”. Per Messi sono ore decisive col padre Jorge, suo agente, che in queste ore ha avuto e probabilmente avrà ancora, degli incontro con la dirigenza blaugrana per trovare un accordo sull’uscita del 10 argentino.

