Sergio Ramos fa “paura”: nessuno vuole il 4 e il 15 nel Real e nella Spagna

Nessuno in blancos e nella Spagna ha voluto prendere il numero del Gran Capitan

"L'ombra" di Sergio Ramos si fa sentire. Sia tra gli ex compagni al Real Madrid sia nella Spagna . Ne è certa Marca che addirittura titola la sua prima pagina odierna facendo riferimento all'ex capitano spagnolo e alla sua maglia numero 4.

Lo stesso discorso, seppur in modo diverso, è stato fatto nella Spagna dove, dopo la mancata convocazione di Sergio Ramos all'Europeo, nessuno ha preso la maglia numero 15 che il capitano aveva preso in onore del compianto Antonio Puerta.

Come sottolinea Marca, la maglia numero 4 al Real Madrid sarebbe già stata ritirata per celebrare la grande carriera del difensore. Invece, ora, è lì - aggiungiamo noi - solo per "mettere paura"...