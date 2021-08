Sergio Ramos fa storcere il naso al Psg: staff infastidio da suoi atteggiamenti

Primi "problemi" extra campo per lo spagnolo

Non ha ancora fatto il suo esordio con la maglia del Paris Saint-Germain, eppure per Sergio Ramos arrivano le prime "accuse". L'ex capitano del Real Madrid si è inserito apparentemente senza grossi problemi tra i nuovi compagni. Eppure, il suo modo di essere non pare essere piaciuto proprio a tutti...

Come riportato da Cadena Ser, infatti, sono arrivateà le prime polemiche attorno allo spagnolo che nei suoi primi giorni in Francia avrebbe creato del malumore fra i dipendenti del club a causa di alcuni atteggiamenti da star. Comportamenti che hanno fatto storcere il naso a molti. Come riportato dal media spagnolo che cita Toño García di El Larguero, in tanti sono convinti che fino a quando Sergio Ramos non tornerà al 100% e dimostrerà il suo valore in campo, molti membri dello staff dei parigini contineranno a non vederlo come un leader e come una stella, soprattutto considerando la rosa di campionissimi presente al Psg.