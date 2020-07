Sergio Ramos, il nome del quarto figlio scelto in onore delle sue origini e de… “Il Gladiatore”

Qualche giorno fa la lieta notizie: Sergio Ramos è diventato papà per la quarta volta. Il centrale difensivo del Real Madrid ha festeggiato pubblicamente il lieto evento con la moglie Pilar Rubio sui social e nelle televisioni spagnole. In tanti, però, si sono chiesti il perché della scelta del nome del piccolo, chiamato Maximo Adriano. Come rivela AS, che ha raccolto anche i pareri di diversi fan, pare che il capitano blancos e la sua compagna siano stati convinti principalmente da due fattori.



Sergio Ramos: Maximo Adriano per il… Gladiatore

Da quanto si apprende, tra le motivazioni che avrebbero spinto Sergio Ramos a scegliere come nome Maximo Adriano ci sarebbero essenziamente due motivi. Il primo è l’essere grande ammiratore del noto film di successo Il Gladiatore, di Ridley Scott, dove il protagonista, interpretato da Russell Crowe porta il nome di Maximo Decimo Meridio, detto anche l’Ispanico. Nella sua carriera, proprio il capitano blancos è spesso stato chiamato in quel modo o anche guerriero.

In secondo luogo, poi, ci sarebbero le origini del difensore. Il secondo nome Adriano, infatti, deriva dalla città natale di Sergio Ramos. Il giocatore è nato a Camas, a pochi kilometri da Siviglia, luogo in cui si fa risalire la nascita dell’imperatore Adriano (ex Italica, oggi conosciuta come Santiponce a Siviglia). Insomma, un nome non banale per il quarto figlio del Gran Capitan del Real Madrid. La coppia, però, non si è espressa su questa scelta lasciandosi andare solo ad una dichiarazione piuttosto vaga: “Ci piacevano i due nomi”.



