Sergio Ramos, il padre manda un segnale al Real Madrid per il futuro: “È sereno, convinto che continuerà qui”

Quale futuro per Sergio Ramos? Il centrale e capitano del Real Madrid è da tempo al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero in partenza dalla capitale spagnola per approdare in qualche altra big d’Europa, Psg su tutte. Eppure, la questione legata al suo rinnovo di contratto coi blancos sembra assolutamente aperta. A confermare questa sensazione è stata la famiglia del Gran Capitan intervenuto a gran voce nel corso del programma ‘Jugones‘ de la Sexta come riporta AS.

Futuro Sergio Ramos: parla il padre

“Sergio non è affatto preoccupato per quello che si dice riguardo al suo futuro”, ha spiegato la famiglia di Ramos ed in modo particolare suo padre. “È assolutamente fiducioso e sereno che rimarrà al Real Madrid. Per quanto riguarda il contratto, c’è ancora tempo per parlarne e discuterne”, ha garantito l’uomo parlando di suo figlio e dei negoziati tra il difensore del Real Madrid e la società di Florentino Perez. Tra le parti, come noto, c’è grande stima e rispetto e per questa ragione la famiglia del centrale spagnolo sembra essere piuttosto tranquilla. Il contratto di Ramos scadrà a giugno 2021 e sul classe 1986, 35 anni compiuti ieri, c’è la fila in caso di addio ai blancos…