Sergio Ramos, il retroscena in Supercoppa di Spagna: rigore decisivo calciato da infortunato

El Capitan si fa sentire. Grinta e tenacia da esempio per tutti. Sergio Ramos è stato assoluto protagonista della finale di Supercoppa di Spagna. La lotteria dei rigori si è conclusa con il penalty da lui calciato che ha permesso al suo Real Madrid di trionfare sull’Atletico.

Stando a quanto riportano i media spagnoli e non solo, però, il centrale spagnolo è stato autore di una piccola impresa. Infatti, Sergio Ramos avrebbe giocato i supplementari da infortunato, andano a calciare il rigore decisivo con una slogatura alla caviglia. Il difensore aveva avuto uno scontro di gioco al 61esimo della partita con Morata, ma ha stretto i denti e ha continuato a giocare per alzare la Supercoppa. Il difensore si conferma assoluto trascinatore del Real Madrid. Adesso, a titolo conquistato, però, con molta probabilità si dovrà fermare 15 giorni per far guarire la caviglia.