Sergio Ramos, la moglie racconta: “Chiuso in una stanza da solo, ma stiamo bene”

Il capitano del Real Madrid alle prese col Covid-19

La notizia della positività al Covid di Sergio Ramos ha scosso nelle scorse ore l’ambiente Real Madrid e non solo. Anche la famiglia del centrale difensivo spagnolo ha dovuto, inevitabilmente, fare i conti con i problemi di salute del giocatore. A raccontare quanto sta accadendo tra le mura domestiche di casa Ramos è stata sua moglie Pilar Rubio nel corso della trasmissione El Hormiguero de Antena 3 con la quale collabora in tv.

IL RACCONTO DI PILAR - "Sergio sta bene ma è chiuso in una stanza da solo”, ha detto la bella Pilar. “La verità è che anche io adesso sono chiusa perché i miei figli hanno chiuso dall’esterno la stanza e non posso muovermi fino a quando non trovano la chiave”, ha aggiunto ridendo. “In ogni caso stiamo bene. A parte gli scherzi i bambini stanno bene e stiamo facendo attenzione. Spesso indosso tre maschere ma siamo tutti negativi. L’unica cosa è che sono un po’ frustrata perché non posso uscire neppure io. Per parlare a volte usiamo uno schermo e stiamo attenti perché io non voglio prendere il Covid. Ho tante cose da fare…".