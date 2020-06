Sergio Ramos, la richiesta al Real Madrid: rinnovo alle cifre di… Cristiano Ronaldo

Sta superando ogni record possibile, Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, è diventato sempre di più simbolo del club blancos. Capitano, difensore e adesso anche goleador, lo spagnolo rappresenta la società come sottolineato più volte anche dal tecnico Zidane. Ma esiste un punto interrogativo legato al suo futuro ed in particolare al rinnovo di contratto. Infatti, il centrale è in scadenza e come noto, la dirigenza è solita offrire per gli over 30 un rinnovo di solo un anno. Una tradizione che per Ramos potrebbe vedere un’eccezione.



Sergio Ramos: la richiesta alla “Cristiano Ronaldo”

Come scrive Sport, che cita El Chiringuito TV, Sergio Ramos starebbe facendo leva sull’ottimo stato di forma e i suoi gol pesanti delle ultime partite per provare a strappare un accordo con Florentino Perez che vada oltre il rinnovo di un anno solitamente previsto per i giocatori di età superiore ai 30 anni. Il capitano blancos sarebbe disposto ad accettare la tradizione solamente ad una condizione: che il suo ingaggio venga portato a 18 milioni di euro, ovvero la stessa cifra che è stata data una sola volta nella storia del Real Madrid ad un certo… Cristiano Ronaldo. L’intenzione del capitano è quella di restare e chiudere la carriera a Madrid ma a patto che ci siano le condizioni economiche per farlo. L’alternativa è l’addio a parametro zero la prossima stagione qualcosa di molto simile già visto proprio col portoghese poi andato alla Juventus. Vedremo quale sarà la decisione del Real Madrid ma probabilmente si potrebbe vedere, per la prima volta, uno strappo alla regola e consentire a Sergio Ramos di entrare ancora di più nella storia merengues.

Intanto c’è una Liga da vincere e il Real Madrid attende la gara del Barcellona contro l’Atletico Madrid di questa sera per poi giocare giovedì contro il Getafe e confermarsi in vetta alla classifica.

QUI LE NEWS DI GOSSIP