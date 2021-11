Sergio Ramos, l’agente: “Non si ritirerà né interromperà suo contratto col Psg”

Il fratello e procuratore del difensore fa il punto sulla situazione del centrale spagnolo del Psg

CHIAREZZA - "Non penso ci siano dubbi su quello che sarà il presente e il futuro di Sergio Ramos. Non ha alcuna intenzione di ritirarsi o di interrompere il suo contratto col Paris Saint-Germain", ha detto senza giri di parole il suo agente. "Si tratta solo di un problema fisico e molto presto tornerà a giocare. Non appena potrà lo vedremo in campo". Spesso criticato anche come agetne, René Ramos ha voluto parlare in generale anche del suo rapporto con il fratello: "Siamo legati ovviamente da un rapporto personale oltre che lavorativo, ma io mi occupo anche di altri giocatori, circa 30. Non posso essere considerato solo l'agente di Sergio Ramos. Quando è andato via dal Real Madrid io criticato? C'è stata una campagna di distruzione nei nostri confronti, ma io curo solo gli interessi dei miei clienti".