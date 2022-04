Sergio Ramos, ma quale addio: vuole restare al Psg per “farsi perdonare”

Lo spagnolo ha deluso alla sua prima annata parigina e vuole restare per ribaltare la situazione

Era arrivato con ogni gloria possibile in quel di Parigi, ma l'avventura di Sergio Ramos al Psg non è andata come ci si poteva attendere. Troppi problemi fisici per il difensore spagnolo, storico ex capitano del Real Madrid, e pochissime partite giocate.