Sergio Ramos, niente rinnovo con il Real Madrid a causa del coronavirus…

L’emergenza coronavirus rischia di complicare e non poco il futuro del mondo del pallone, almeno quello di questa stagione e, probabilmente, anche della prossima. Nonostante sia solo una questione di tempo e poi, anche questo periodo nero che sta vivendo il globo terminerà, qualche problema sta nascendo anche per quanto concerne i rinnovi di contratto. In Spagna, chi vive una situazione molto particolare è il capitano del Real Madrid Sergio Ramos, recente protagonista di una grandissima donazione in aiuto della sanità iberica.

Secondo quanto riportato da Marca, infatti, diverse trattative per i rinnovi contrattuali sono attualmente ferme proprio a causa dell’emergenza sanitaria e tra queste c’è proprio quella dello spagnolo dei blancos. L’accordo tra Sergio Ramos e il Real Madrid è in scadenza nel 2021 e per il momento non è stato ancora trovata una via per il rinnovo. Sebbene il Real Madrid sia uno dei club più solidi dal punto di vista economico, la crisi rischia di portare comunque degli effetti negativi che potrebbero incidere anche sulle cifre da proporre non solo al difensore ma anche ad altri giocatori. Nella situazione del capitano blancos, infatti, ci sarebbero anche Luka Modric e Lucas Vasquez.

IN PASSATO SI ERA PARLATO DELL’ADDIO DI RAMOS