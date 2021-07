Sergio Ramos non bada a spese: nuovo orologio da 118 mila euro

Lo spagnolo si è fatto un regalo di lusso...

Redazione ITASportPress

Un orologio da 118 mila euro può bastare per non "essere da meno" dei nuovi compagni del Paris Saint-Germain. Avrà pensato questo Sergio Ramos al momento dell'acquisto del suo nuovo oggetto da polso di lusso.

Come riporta AS, infatti, l'ex capitano del Real Madrid, di recente nuovo calciatore della società di Parigi, ha optato per un Patek Philippe Nautilus Perpetual, uno dei gioielli più richiesti nel mercato del lusso e, ovviamente, tra gli acquisti più di moda tra atleti e personaggi di spicco.

Si tratta di un orologio realizzato in oro bianco e con quadrante blu e, come riportato dal sito web del noto marchio, rappresenta "un'originale alleanza tra sport e raffinatezza tecnica. Inoltre è perfetto in ogni situazione e si abbina chiaramente con qualsiasi tipo di outfit.

Nei giorni scorsi, lo stesso difensore spagnolo lo ha messo in mostra con uno scatto social in compagnia di uno dei suoi figli. In attesa di vederlo sul campo, lo spagnolo si è presentato al Psg nel modo migliore...