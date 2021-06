Sergio Ramos, parlano i ‘vicini’: “Doveva ritirarsi al Real Madrid e smettere”

Pareri contrastanti nella città natale del difensore

L'addio di Sergio Ramos al Real Madrid non è certo passato inosservato al mondo del calcio. Il difensore, 16 anni in blancos, ha deciso di continuare la propria carriera altrove generando non pochi pareri. Non tutti favorevoli. Marca ha intervistato i suoi "vicini di casa" a Camas, sua città natale, che abitano nei pressi della casa dei genitori ed in generale dei suoi familiari.