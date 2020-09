Sergio Ramos per sempre al Real Madrid: pronto a riduzione dell’ingaggio pur di rinnovare

Esattamente 15 anni fa veniva annunciato come acquisto del Real Madrid. Oggi, Sergio Ramos è diventato il perno della squadra nonché tra i più forti, se non il più forte, difensore del mondo. Ecco perché, stando a quanto si apprende da Marca, il club blancos starebbe negoziando il rinnovo col suo capitano e, a sua volta, il calciatore sarebbe pronto a ridursi il proprio ingaggio pur di restare.

Sergio Ramos: al Real Madrid per sempre

Secondo quanto si apprende, il Real Madrid e Sergio Ramos starebbero negoziando un nuovo contratto con il club. L’attuale accordo è in scadenza al 2021 e, come da sempre accade in blancos, la società rinnova solo per un anno i contratti degli over 30. Sebbene si era parlato di un’eccezione per il capitano spagnolo, sembra che la politica non cambierà. Cambierà, invece, con ogni probabilità, l’ingaggio del giocatore. Non al rialzo.

Infatti, Sergio Ramos sarebbe disposto a dare un grande segnale e andare incontro alla crisi economica che sta colpendo il calcio europeo a causa anche del coronavirus. Il difensore sarebbe anche disposto ad accettare la riduzione dell’ingaggio pur di andare avanti con la camiseta blanca che ormai veste da 15 anni e con la quale ha vinto ogni trofeo possibile.