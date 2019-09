Sergio Ramos senza limiti: “Ora voglio 200 presenze in Nazionale e vincere ancora la Champions League…”

“I record sono fatti per essere battuti”, parola di Sergio Ramos. Il capitano della Spagna e del Real Madrid ha appena agganciato Iker Casillas per il numero di presenze con la maglia delle Furie Rosse. Un record incredibile per il difensore che contro le Isole Faroe è arrivato a quota 167.

Un numero destinato ad aumentare come lo stesso centrale spagnolo ha confermato dopo la gara disputata dai suoi ai media: “Non credo di aver realizzato tutti i miei sogni, mi sarei già ritirato!”, ha detto Sergio Ramos come riporta il Daily Mail: “Mi piace resettare ogni anno e tornare con nuove speranze ed emozioni. È una tale gioia eguagliare Casillas, la mia voglia di andare avanti è ancora lì, ed è tanta. Mi piace divertirmi ogni anno e il mio obiettivo è raggiungere, e possibilmente superare, le 200 presenze. Ho avuto la fortuna di fare il mio debutto quando ero ancora molto giovane e ho sempre avuto la fiducia di ogni singolo allenatore. Spero di poter difendere questa maglia per molti anni”.

E sul Real Madrid e la voglia di tornare protagonisti, Ramos non ha dubbi: “Dopo quello che è successo la scorsa stagione con il nostro anno disastroso, voglio mettere un altro trofeo in bacheca e tornare a vincere la Champions League “.