Sergio Ramos, serata da sogno: tre record da incorniciare in una sola partita

Sergio Ramos sempre più leader del Real Madrid e nella storia dei blancos. Il capitano merengues è stato ancora una volta protagonista con la camiseta blanca: altro gol e altro traguardo raggiunto. Nella serata di Liga, ultimo appuntamento del campionato spagnolo, il difensore ha messo a segno una rete e… tre record.

Sergio Ramos: che numeri!

650 presenze col Real Madrid, 11 gol in Liga e per non farsi scappare niente quota 100 gol con i club. Questi i numeri da record di Sergio Ramos, tutti raggiunti in una sola serata. Nel 2-2 contro il Leganes, il capitano blancos è stato assoluto protagonista. Rete di testa su assist di Isco e statistiche da incorniciare.

Il centrale difensivo si dimostra assoluto perno del Real Madrid e viene festeggiato dallo stesso club con una maglia speciale per le sue 650 presenze. Ma non solo. Gli undici gol realizzati in Liga lo fanno diventare il miglior difensore per reti realizzate in una singola carriera nel 21esimo secolo. Come se non bastasse, il suo colpo di testa vincente è il gol numero 100 con i club. In questa stagione Sergio Ramos ha segnato più di Griezmann (fermo a 9 gol) e si è portato solo ad una lunghezza da Morata. Non certo attaccanti qualunque…

