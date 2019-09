Sergio Ramos sogna in grande: “Pallone d’Oro? Se l’ha vinto Cannavaro…”

Sergio Ramos non si pone limiti e sogna in grande. Dopo aver eguagliato Iker Casillas in merito al numero di presenze in Nazionale, il difensore spagnolo vuole di più. Persino il…Pallone d’Oro.

Intervenuto al Museo Reina Sofia di Madrid per la presentazione di una serie tv su Amazon, come riporta AS, ha confessato di sperare ancora di conquistare l’ambito trofeo.

SOGNO – “Pallone d’Oro? Non so se sia vicino o lontano. Ma se l’ha vinto Cannavaro, perchè no? Devi conservare il sogno che avevi da bambino in modo che possa accadere”, ha detto Sergio Ramos che ha aggiunto sul collega difensivo Virgil van Dijk – anche lui candidato alla vittoria del premio -: “Ha fatto una grande stagione. Si parla sempre di Cristiano Ronaldo e Messi ma la possibilità che possa vincere un altro giocatore è una cosa bella. Se lo vincerà gli farò i complimenti, ha fatto un’otttima stagione”.

FUTURO – Il difensore del Real Madrid ha poi proseguito sul proprio futuro, dichiarando di avere ancora alcuni anni a grande livello: “Quando il mio corpo non risponderà più ci penserò. Mi piacerebbe vincere la quinta Champions League col Real Madrid. Oppure un altro Mondiale o un Europeo con la Spagna “.