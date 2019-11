Sergio Ramos svela: “Aragones il miglior allenatore, ecco perché”

Due Europei, un Mondiale, quattro Champions League e altrettanti Mondiali per club. Questi sono i titoli internazionali conquistati da Sergio Ramos in carriera. Il difensore spagnolo ha vinto tutto tra la Nazionale spagnola e il Real Madrid. Tuttavia, non ha dubbi quando si tratta di scegliere il tecnico che più gli ha insegnato nella sua attività sportiva: “Quello che mi ha segnato di più è stato Luis Aragonés. Ero molto giovane, avevo ottenuto pochi risultati e avevo poca esperienza. Il suo consiglio valeva mille. Ha messo molta enfasi su di me, Reyes, Fernando Torres e Andrés Iniesta. Tutti giovani giocatori che avevano bisogno di quel maestro di calcio. Luis ha fatto un lavoro spettacolare con noi e io lo ringrazio per la sua scommessa su di me e il consiglio che mi ha dato”.