Sergio Rico dimesso dall’ospedale: “Continuerò a recuperare a casa…”

Giornata di rinascita non solo sportiva per Sergio Rico. Il terzo portiere del Psg è stato dimesso dall'ospedale Virgin del Rocio di Siviglia, dove era ricoverato da ormai tre mesi a causa di incidente con il suo cavallo. Mentre lasciava la struttura per dirigersi alla sua vettura, il calciatore è stato raggiunto da alcuni giornalisti ed ha rassicurato tutti riguardo le proprie condizioni: "Come sto? Diciamo abbastanza bene... Ringrazio tutti per il rispetto ed il sostegno che mi avete dimostrato in questo periodo difficile. Ora ho solo bisogno di passare un pò di tempo in pace, lontano da tutti, ma continuerò il mio percorso di recupero in casa". Nonostante il terribile incidente, che ha messo in serio pericolo la sua vita con 19 giorni di coma per trauma-cranico, Rico sogna di tornare in campo un giorno. La speranza è che possa riprendersi e coronare il suo sogno al più presto.