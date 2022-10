Setien e il periodo al Barcellona: “Cose mai sperimentate prima. Messi? Dico…”

ESPERIENZA - "Quando arrivi in ​​una squadra che vince tutto da 14 anni non è facile. Hanno abitudini che non avevo mai sperimentato prima. Ci sono cose che non puoi cambiare perché già consolidate e sinceramente non è una situazione facile", ha spiegato Setien . "Ad ogni modo, si impara sempre e rifarei lo stesso quella scelta (di andare al Barcellona ndr).

MESSI - Non è certo nascosto che tra il tecnico e Messi il rapporto non fosse ottimale: "Messi? Non vale la pena parlarne ora. Tutti dovrebbero stare dalla parte di Messi che è stata un'attrazione per 14 anni ed è quello che voglio ricordare di lui. Non posso giudicare se sono rimasto deluso o meno e viceversa. Ci sono cose che ti piacciono e altre che non ti piacciono e devi combatterle. Se per di più segna tre gol in ogni partita, non puoi dire nulla. C'è sempre un giocatore che 'ti costa' un po' di più e accettalo così com'è".