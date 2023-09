Setien e la soluzione anti-esonero: “Per allenare bisogna comprare un club”

"Non è mai bello essere licenziati, ma fa parte dei rischi della professione che ho scelto - l'analisi di Setien - Quanto alle cause, giuste e ingiuste, ognuno di noi le interpreterà come fa più comodo, quindi non importa. La cosa positiva è che ho vissuto una nuova esperienza di vita, di rapporti umani, di emozioni e di calcio, ed è quello che resta. Adesso penso di essere più preparato rispetto ad un anno fa e, se avrò più opportunità, tutto ciò mi aiuterà a fare meglio le cose in futuro".

C'è spazio però anche per un ringraziare il club che poco meno di un anno fa lo scelse per sostituire Unai Emery, passato all'improvviso sulla panchina del West Ham. Setien raccolse un Villarreal sul fondo della classifica riuscendo a riportarlo in lotta per la zona Champions League, prima di chiudere al 5° posto: "Il mio obiettivo è sempre quello di lasciare un buon ricordo ovunque sia andato e sono sicuro di averlo raggiunto, non per i successi o i fallimenti che non hanno proprietario, ma per aver lavorato onestamente e trattato bene coloro che dipendevano da me. Sono grato al Villarreal CF per avermi dato l'opportunità di lavorare per il club, e soprattutto a tutti i dipendenti che ci trattavano quotidianamente come se fossimo una famiglia".