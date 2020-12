Setien e l’addio al Barcellona: “Non mi hanno manco chiamato per dirmi che ero licenziato…”

Parla chiaro Quique Setien in merito all’addio al Barcellona dopo aver citato la società in giudizio il Barcellona per inadempimento contrattuale. L’ex tecnico ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di El Partidazo di COPE e Radio MARCA per spiegare come siano andate le cose al momento del suo addio ai blaugrana.

Barcellona, la polemica di Setien

Dopo che gli ex collaboratori dell’allenatore avevano parlato per voce del suo vice Sarabia, ecco che anche Setien ha voluto dire la sua: “Il Barça non mi ha risarcito, né mi ha offerto nulla”, ha detto l’ex allenatore. “Non mi hanno nemmeno chiamato per dirmi che sono stato licenziato”.

Frasi dure da parte di Setien ben 3 mesi dopo l’addio e quell’8-2 subito dal Bayern Monaco che ha dato il là alle fasi di allontanamento.Un comportamento, secondo dice il mister, che trova conferma anche nello sfogo, come detto in precedenza di Eder Sarabia che aveva parlato di “momento preoccupante che influisce nelle prestazioni sportive”.