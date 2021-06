Settimana d’oro per famiglia Koeman: Ronald resta al Barcellona e suo fratello Erwin…

Buone notizie per entrambi i fratelli Koeman: chi viene confermato e chi inizia una nuova avventura

Sono state ore caldissime per la famiglia Koeman . Il mister del Barcellona Ronald è stato confermato alla guida del club e praticamente nello stesso momento, suo fratello Erwin è stato nominato allenatore in Israele.

Da una parte il più noto dei fratelli Koeman , Ronald , ex CT dell’Olanda e attuale mister del Barcellona ha ricevuto, da parte del patron Laporta, la conferma alla guida dei blaugrana. “Dopo un periodo di riflessione abbiamo deciso di dare continuità al progetto e al suo contratto. Siamo soddisfatti di questo periodo e delle conversazioni che abbiamo avuto con Koeman, un allenatore impeccabile dal punto di vista del comportamento”, le parole del presidente nell’ultima riunione della società.

A distanza di molti kilometri, invece, in Israele, Erwin – un passato soprattutto in Olanda allenando, tra le altre, Feyenoord e Utrecht – è stato annunciato come nuovo allenatore degli israeliani del Beitar Jerusalem FC. La famiglia olandese, dunque, sorride…