Sfortuna Benzema: si infortuna contro l’Elche e i ladri gli svaligiano la casa

L'attaccante del Real Madrid ha subito un problema fisico e mentre giocava i ladri gli hanno rapinato casa

Redazione ITASportPress

Non è stata una grande settimana per Karim Benzema. Durante l'ultima partita contro l'Elche, l'attaccante ha dovuto lasciare il campo per infortunio al 58'. Nel primo tempo ha sbagliato il suo primo rigore con la maglia del Real Madrid, ma soprattutto, dopo la partita, ha scoperto che (ancora una volta) qualcuno ha fatto irruzione e ha rapinato la sua casa.

Come spiega Marca, che riporta il media spagnolo 20 minutos, i ladri avrebbero fatto irruzione nella casa attraverso il giardino. La dimora del centravanti è situata in un complesso residenziale di lusso a San Sebastián de los Reyes e avrebbero colto l'occasione nel momento in cui l'abitazione era vuota.

Benzema è stato precedentemente vittima di una rapina sempre mentre si trovava impegnato a giocare in campo. La prima volta era accaduto nel 2019 quando il francese e la sua squadra erano intenti a giocare il Clasico contro il Barcellona. Per il momento non si conoscono altri dettagli su chi ha commesso questo furto e soprattutto sul valore degli oggetti prelevati dai ladri.