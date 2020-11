Sfottò a un giocatore dell’Irlanda del Nord colpito da un lutto: Griffiths contestato

I social possono diventare trappole pericolose per la reputazione di calciatori o volti noti del mondo sportivo. Ne sa qualcosa Leigh Griffiths. L’attaccante scozzese era diventato un eroe insieme ai compagni di Nazionale per aver conquistato uno degli ultimi pass per il prossimo Europeo eliminando ai playoff la Serbia. Tuttavia la sua festa è stata macchiata da un mi piace di cattivo gusto. Infatti il giocatore ha lasciato un like a un tweet che sfotteva l’Irlanda del Nord, eliminata ai playoff e in particolare il giocatore Kyle Lafferty. Quest’ultimo recentemente aveva vissuto un grave lutto in famiglia, con la sorella Sonia scomparsa in ospedale nelle ultime settimane. La vicenda aveva lasciato scioccato il Regno Unito.

Inevitabilmente il profilo del giocatore scozzese è stato inondato di critiche. L’indignazione per il brutto gesto ha spinto molti tifosi a manifestare il proprio sdegno sui social. Lo stesso Griffiths ha deciso di disattivare il suo account dopo i tanti messaggi contrariati.