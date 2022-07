Shakhtar chiede 50 milioni di risarcimento alla FIFA

Lo Shakhtar Donetsk ha avviato una controversia legale nei confronti della FIFA. Il club ucraino chiede un risarcimento di 50 milioni di euro ed ha impugnato presso la Corte Arbitrale dello Sport la decisione della FIFA dello scorso 21 giugno, secondo la quale i giocatori e gli allenatori stranieri hanno il diritto di sospendere i contratti di lavoro con le squadre ucraine fino al 30 giugno 2023. A riportarlo è The Athletic, che sottolinea come lo Shakhtar, che aveva a contratto 14 giocatori stranieri, aveva intenzione di vendere i propri calciatori per recuperare fondi vitali per il club, visto che le finanza già decimate dall’invasione russa dell’Ucraina. La sentenza -secondo calcioefinanza.it- ha lasciato allo Shakhtar poco più di una settimana per chiudere le trattative di cessione dei propri giocatori, mentre i club acquirenti e gli agenti dei giocatori sapevano che potevano semplicemente aspettare fino al 30 giugno ed evitare di pagare l’acquisto al club ucraino.