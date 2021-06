Shakhtar, De Zerbi: “Ho scelto questo club perchè ho piena autonomia di gioco e…”

Lo Shakhtar è al 18° posto nel ranking europeo. La squadra ucraina è arrivata in semifinale nell’Europa League dell’anno scorso e la doppia vittoria con il Real nella Champions di questa stagione

Roberto De Zerbi, inizia la sua prima avventura da allenatore all'estero anche se da calciatore ha già giocato in Romania e anche in Champions League con il Cluj. L'ex tecnico del Sassuolo ha firmato un contratto con lo Shakhtar e tra pochi giorni partirà in ritiro iniziando la sua nuova avventura in Ucraina. Alla Gazzetta della Sport oggi De Zerbi ha concesso una lunga intervista partendo proprio dalla scelta di allenare in Ucraina. «Qualche club italiano mi ha chiamato ma credo che la scelta sia giusta. Quando ho capito che nel Sassuolo sarebbe stato difficile fare di più, ho iniziato a guardarmi attorno e lo Shakhtar mi ha convinto dal punto di vista tecnico mentre le soluzioni italiane non mi avevano stimolato. Nella scelta ho messo al primo posto la possibilità di lavorare con le mie idee. Che significa innanzitutto incidere sulla rosa: il mercato in entrata e in uscita deve essere condiviso. Poi autonomia totale a proposito del modello di gioco. Tutto quello che riguarda il campo deve dipendere da me. Cerco sempre di modellare la squadra a seconda dei giocatori e poi degli avversari e della partita, mantenendo però invariati l’identità e i principi».