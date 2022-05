Shakhtar, De Zerbi: “Se non riparte il campionato vado via. Voglio lavorare”

Il tecnico bresciano deciderà nelle prossime ore

L'allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto de Zerbi ha detto che potrebbe lasciare il suo incarico nelle prossime ore. “Giornata emozionante, molto triste. Perché forse è stato il mio ultimo giorno da allenatore dello Shakhtar. Ho parlato con tutti, dai giocatori alla dirigenza del club. Se si riparte con il campionato vorrei restare qui, ma se succede il contrario allora vorrei iniziare una vita normale e lavorare”, ha detto De Zerbi. L'ex del Sassuolo ha guidato lo Shakhtar dalla fine di maggio dello scorso anno. Il campionato ucraino 2021/22 è stato interrotto dopo l'inizio dell'operazione speciale militare della Federazione Russa. Il club di Donetsk è stato dichiarato vincitore del torneo. Non è ancora noto se la stagione 2022/23 si svolgerà in Ucraina o in Polonia.