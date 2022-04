Shakhtar Donetsk, 176 giocattoli sugli spalti in memoria dei bambini ucraini morti in guerra

L'iniziativa del club

Lo Shakhtar Donetsk ha iniziato ufficialmente il suo Shakhtar Golbal tour for Peace, una serie di partite amichevoli per ricostruire la squadra e lanciare un messaggio di pace dopo lo scoppio della guerra in Ucraina . Nelle scorse ore, la squadra di Roberto De Zerbi ha affrontato l'Olympiacos con una divisa speciale con la scritta "Stop War" su sfondo con i colori della bandiera ucraina.

Ma non solo. Sugli spalti del Georgios Karaiskakis Stadium, una porzione della tribuna è stata riempita con ben 176 giocattoli in ricordo dei 176 bambini che fino ad oggi hanno perso la vita in Ucraina dall'inizio del conflitto. Un modo per non dimenticare quanto sta accadendo e cercare di sottolineare come ci siano sempre più vittime innocenti.