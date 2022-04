Shakhtar Donetsk: biglietti virtuali per le partite per aiutare bambini ucraini

Altra iniziativa da parte del club in aiuto della popolazione ucraina colpita dalla guerra

Redazione ITASportPress

Lo Shakhtar Donetsk ha deciso di promuovere un nuovo progetto di carattere benefico per aiutare le persone in Ucraina colpite dalla guerra ed in particolare i bambini. Sul sito del club guidato da Roberto De Zerbi, infatti, è possibile acquistare biglietti virtuali per le partite della squadra e aiutare con una donazione il progetto.

Il club ucraino ha deciso di offrire la possibilità di acquistare biglietti virtuali per le partite dello Shakhtar direttamente sul sito web di beneficenza dei club Football for Peace.Tutti i biglietti a disposizione verranno divisi secondo fasce di prezzo che vanno da 5 a 50 euro, in base alla donazione che si vuole fare. Chi aderirà all'iniziativa potrà scegliere anche tra diverse opzioni speciali come il ticket 'PLAYER', del valore di 100 euro, e il 'CAPTAIN', del valore di 250 euro.

Sul sito della società, anche il commento del CEO del club Plakin: "Quando è iniziata la guerra, circa una settimana dopo io e i dirigenti del club ci siamo messi a pensare a come la società potesse mettersi a disposizione del popolo ucraino. Perché oggi ogni ucraino, ogni persona residente in Ucraina, dovrebbe aiutare in ogni modo possibile. L'idea principale è mostrare al mondo e all'Europa cosa è successo in Ucraina. Abbiamo ricevuto grande supporto da tutti".