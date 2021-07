Shakhtar Donetsk, buona la prima di De Zerbi: “Dominato, potevamo fare 5 o 6 gol”

Debutto in campionato per l'ex Sassuolo. Vittoria e buona prestazione per i suoi

Redazione ITASportPress

Due mesi dopo l'annuncio del suo arrivo sulla panchina dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi ha fatto il suo esordio nel campionato ucraino. Buona la prima per il mister italiano ex Sassuolo che contro l'Inhulets porta a casa un bel 2-1 che, però, non lo accontenta del tutto. Intervenuto nel post gara, come riporta Sky Sport, il mister ha infatti parlato di una sfida che poteva vedere i suoi essere avanti nel punteggio con almeno 5 0 6 reti all'attivo.

GOLEADA - "Abbiamo dominato per 80', in cui avremmo potuto segnare quattro, cinque o anche sei gol e nessuno si sarebbe stupito se davvero fossimo andati sul risultato di 5-0 o 6-0", ha detto De Zerbi. "Sfortunatamente, però, abbiamo fatto solo due reti. Non solo in Ucraina, ma anche in Italia o in qualsiasi altro Paese, quando concedi un gol sul risultato di 2-0 la partita diventa nervosa e alla fine può succedere di tutto. Per il resto abbiamo dominato. Ripeto, per ottanta minuti i nostri avversari non hanno praticamente mai messo piede nella nostra metà campo".

Questo i ltabellino della gara:

SHAKHTAR DONETSK-INHULETS 2-1

Lassina Traoré 12' (S), Alan Patrick 34' (S), Gopey Stephen 81' (I)

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Marlon, Matvienko, Komienko; Maycon, Stepanenko; Pedrinho, Patrick, Solomon; Traoré. All.: De Zerbi.

Inhulets (5-4-1): Galchuk; Polehenko, Pospelov, Kovalev, Pavlov, Opanasenko; Zaporozhets, Korobenko, Shyshka, Sharay; Sitalo. All.: Lavrynenko.