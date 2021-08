Shakhtar Donetsk, prima sconfitta per De Zerbi: “Deluso. Abbiamo giocato male”

Amarezza per il mister italiano dopo la sconfitta in campionato

DELUSO - "Il gioco espresso non è stato abbastanza buono. Nei primi 20 minuti non siamo stati al meglio. Poi abbiamo pareggiato, ma non sono soddisfatto. Siamo delusi dal nostro gioco, e mi dispiace di più perché abbiamo giocato davvero male durante i primi 20 minuti", ha detto De Zerbi. "Non sono contento della partita. È decisamente difficile giocare dopo due giorni. Ma noi siamo lo Shakhtar, siamo una squadra molto forte e dobbiamo prepararci per il fatto che possiamo giocare con un calendario così serrato. Dobbiamo prepararci principalmente mentalmente. Se questo non accade dovrò cambiare squadra oppure dobbiamo cambiare qualcosa se tutti non danno il cento per cento. Abbiamo giocatori forti. Ora dobbiamo riposare, ma non voglio mai più vedere i 20 minuti iniziali come questa gara. Ripeto, abbiamo giocato molto male".