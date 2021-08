Shakhtar Donetsk, vincere 3-0 non basta a De Zerbi: “Dobbiamo segnare di più”

Il tecnico ha intenzione di cambiare mentalità alla squadra e lavora fin da subito per far rendere i suoi al meglio

3-0 in trasferta e altri punti importanti messi in classifica. Eppure, c'è chi come Roberto De Zerbi non è del tutto soddisfatto della prova del suo ShakhtarDonetsk. Questione di mentalità e di voglia di dominare e vincere sempre ogni gara. Dopo la vittoria netta contro l'Odessa, l'ex mister del Sassuolo ha commentato l'esito della sfida e, come riporta il sito ufficiale del club ucraino, dalle sue parole sembra esserci quel pizzico di fastidio per non aver fatto molti altri gol.

ROSA - "Sono scesi in campo ragazzi come Konoplia, Sikan, Mudryk, Sudakov. Questi sono i talentuosi giocatori dello Shakhtar e della nazionale ucraina. Il mio obiettivo è vedere i loro progressi, in modo che si sentano più sicuri e diventino ancora più forti se non i più forti. Oltre a questi ragazzi hanno giocato altri membri della Nazionale. Sono tutti molto importanti. Abbiamo tante gare e non ho paura di cambiare e neppure i miei giocatori di scendere in campo. Non ho una formazione titolare e una riserve", ha spiegato De Zerbi. "I cambi che ho fatto sono stati per vedere all'opera altri giocatori e conoscerli meglio e ovviamente per dare un po' di riposo a chi ha giocato contro il Monaco".

SEGNARE DI PIU' - Dopo aver analizzato la squadra schierata, ecco che De Zerbi sottolinea un aspetto che, nonostante il netto 3-0, non lo ha soddisfatto: "12 occasioni create e 3 gol? Questo è un nostro limite. Non abbiamo rabbia calcistica quando dobbiamo segnare di più. Ma posso dire con certezza che se rimango allo Shakhtar per diversi anni, la mia intenzione è quella di cambiare questa situazione. Fare tanti gol e chiudere la partita è anche segno di mentalità. E se lasciamo tali partite aperte agli avversari, allora la mentalità non è la stessa. Dobbiamo segnare di più, vincere contro chiunque. Se vogliamo vincere lo scudetto dobbiamo segnare anche 5 o 6 gol contro i nostri avversari".