Shakhtar, metodo De Zerbi incanta Stepanenko: “Novità, tutto veloce e intenso”

Iniziata ufficialmente da qualche giorno l'esperienza di Roberto De Zerbi in Ucraina alla guida dello Shakhtar Donetsk. Il mister è sceso in campo con la squadra nelle scorse ore e ha già impressionato alcuni dei membri leader del gruppo. Parlando al sito ufficiale del club, Taras Stepanenko, tornato in anticipo dopo le fatiche di Euro 2020 con l'Ucraina, ha raccontato il primo allenamento sotto la guida del mister italiano.