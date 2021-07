Shakhtar, scatta campionato e De Zerbi ha un solo obiettivo: “Vincere torneo”

L’ex tecnico del Sassuolo debutta domani nel campionato ucraino con lo Shakhtar

Vigilia di campionato per Roberto De Zerbi che dovrà condurre il suo Shakhtar alla vittoria. La dirigenza non mette pressione al giovane allenatore italiano ma si aspetta tanto dalla sua squadra e anche bel gioco. La squadra ucraina domani alle 18.30 debutterà a Kiev, contro l’Inhulec. Lo Shakhtar gioca e si allena nella capitale dell’Ucraina, Donetz resta impraticabile a causa del conflitto con la Russia.

«Non mi piace che si butti via la palla. Non si deve costruire dal basso per forza. Se gli avversari ti pressano “alto” e tu non vuoi gettare il pallone, devi giocarlo. Se l’avversario ti aspetta nella propria metà campo, contro chi la fai la costruzione di gioco? Contro nessuno».