Shakhtar, ufficiale: De Zerbi il nuovo allenatore

Il club ucraino ha trovato l'accordo con il tecnico italiano

Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk e prende il posto di Luis Castro al quale non è stato rinnovato il contratto. Il club ucraino ha appena pubblicato la notizia sui suoi canali ufficiali. Dopo tre anni al Sassuolo, la nuova esperienza all'estero. De Zerbi è il 34.mo tecnico nella storia del club ucraino. Prima di lasciare il Mapei Stadium De Zerbi ha condiviso il suo pensiero dell'avventura sulla panchina neroverde: "Bilancio di questi tre anni è positivo, ho messo il mio entusiasmo e il mio sapere al servizio di tutti. Io e il mio staff siamo riconoscenti al Sassuolo e grati ai calciatori e alla gente. Mi dispiace andare via senza poter salutare i tifosi. Io avevo ereditato una squadra seria e poi ho portato le mie idee e il mix ha funzionato visto che si è evoluta anno dopo anno. Hanno una mentalità ben definita i ragazzi, hanno la voglia giusta per imporsi e portare a casa il risultato contro qualsiasi avversario".