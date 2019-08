Shanghai Shenhua, El Shaarawy scatenato contro la squadra di Hamsik: doppietta e accesso alla finale di Coppa

Stephan El Shaarawy ancora protagonista con la maglia dello Shanghai Shenhua: doppietta in semifinale di Chinese FA Cup contro il Dalian Yifang di Marek Hamsik e finale conquistata. L’italiano sta avendo un impatto incredibile con il nuovo club: tre gol in altrettante presenze per l’ex Roma.

Se in campionato, la sua squadra lotta per non retrocedere, in coppa è tutta un’altra musica e anche grazie ad El Shaarawy lo Shanghai Shenhua può sognare di ottenere il trofeo.

Dopo il gol e l’assist all’esordio, ecco un’altra prova maiuscola dell’italiano. Doppietta incredibile – entrambi i gol di pregevole fattura con un pallonetto – nella sfida di Chinese FA Cup contro il Dalian Yifang. Il successo per 3-2 regala la finale ai suoi che se la dovranno vedere con la vincente tra lo Shanghai Spg e lo Shandong Luneng di Graziano Pellè.