Shaqiri e il futuro: “Resterò nel mondo del calcio. Allenare? Potrei provarci”

Xherdan Shaqiri apre all'ipotesi di continuare nel mondo del calcio anche dopo il ritiro

Dopo l'esperienza al Liverpool, Xherdan Shaqiri ha scelto il Lione per rilanciarsi. L'esterno svizzero, però, sta già valutando i prossimi progetti per la sua carriera. Il giocatore ne ha parlato ai microfoni di Progress, rivelando anche una sua intenzione ben precisa: "Mi sento bene, finché l'anca e il ginocchio resistono sono felice. Amo il calcio e spero di giocare il più a lungo possibile. Quando mi ritirerò, credo che resterò nel mondo del calcio. Magari proverò a diventare allenatore". Un'apertura che lascia intendere dunque un proseguimento nel mondo del calcio anche dopo la carriera da calciatore. Un'idea, che per ora resta nel cassetto.