Shaqiri riparte dal Lione: “Orgoglioso di essere qui. Voglio subito segnare”

Nuova avventura per il centrocampista offensivo ex Liverpool

In cerca di spazio per essere protagonista. E così dopo gli anni a Liverpool, Xherdan Shaqiri riparte dal Lione. Dopo i rumors delle scorse ore, ecco anche l'annuncio ufficiale arrivato direttamente dal club francese con un comunicato. Il trequartista svizzero, con un passato anche in Italia con la maglia dell'Inter, si trasferisce a titolo definitivo in Francia, firmando un contratto fino al 2024. Rese note anche le cifre del trasferimento: al Liverpool andranno 6 milioni di euro più eventuali bonus che possono arrivare fino a 5 milioni.