Shaqiri, tra Liverpool e famiglia: “Non vedo miei cari da mesi. Stagione deludente? Colpa di Anfield vuoto…”

Famiglia, calcio e pandemia. Xherdan Shaqiri, attaccante svizzero del Liverpool con un passato anche in Italia con la maglia dell’Inter, si è raccontato ai microfoni di Sky Sports facendo il punto sulla deludente stagione vissuta dai Reds, ma anche sulle difficoltà a livello umano incontrate a livello personale e di gruppo in questo ultimo anno.

Shaqiri a 360°

Parte subito dal lato sportivo Shaqiri e racconta il motivo per il quale il Liverpool, in campo, ha avuto molte difficoltà, soprattutto tra le mura amiche: “La verità è che per i nostri avversari è più semplice affrontarci ad Anfield adesso che non c’è il pubblico“, ha detto lo svizzero. “I nostri tifosi sono un fattore molto importante per noi, ci spingono costantemente e allo stesso tempo mettono pressione ai rivali. Adesso le squadre, anche quelle più ‘piccole’, entrando allo stadio e non hanno alcun tipo di timore e pressione per l’assenza dei nostri fan”.

Dal terreno di gioco, a quanto vissuto anche a livello umano dal gruppo Reds tra pandemia e tragedie come la morte del padre di Alisson: “Qui è tutto più grande. Le persone da fuori parlano molto di più. Il club è così grande che ci sono sempre persone che parlano da ogni parte. Noi però siamo esseri umani e sentiamo tutto. Cerchiamo di mantenere la calma ma a volte non è facile. Poi, personalmente, non vedo la mia famiglia da cinque o sei mesi. Non è facile perché ci sono molto legato. Non vedo l’ora di rivederli quindi spero che presto tutto vada meglio”.

Sul futuro della stagione e sul tecnico Klopp: “Dobbiamo tornare in alto e ritrovare la fiducia per vincere le partite. Siamo una grande squadra e sono abbastanza sicuro che torneremo a vincere. Klopp? Parliamo molto insieme come squadra e anche col mister che ci dà le giuste indicazioni. Non voglio dire a tutti quello che si dice nel nostro spogliatoio ma parliamo molto e sappiamo che dobbiamo tornare più forti e dare quello che vuole in campo. Dobbiamo restare positivi”.