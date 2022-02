Shaqiri via dal Lione… col permesso: “Può trattare con un club di MLS”

Lo svizzero verso il Chicago Fire

Si era unito al Lione la scorsa estate, ma evidentemente per Xerdan Shaqiri le cose non sono andate come avrebbe voluto. Ecco perché, dopo alcuni rumors di malconento, nelle scorse ore è arrivata anche la comunicazione ufficiale della società francese che ha "autorizzato" il proprio tesserato a tratta con altri club.

In modo particolare, lo svizzero ex Inter e Liverpool sembra essere stato tentato dalla MLS dove il Chicago Fire si sarebbe messo sulle sue tracce. Il Lione, dal canto suo, ha spiegato con una nota: "La dirigenza dell'Olympique Lione e mister Peter Bosz informano di aver accolto la richiesta di Xherdan Shaqiri di poter negoziare con un club di MLS. Di conseguenza, il centrocampista della Nazionale svizzera non ha preso parte all'allenamento di oggi e non farà parte del gruppo che si recherà domani sera a Monaco per il 23° turno di Ligue 1".