Shaw attacca Mourinho: “Continua a prendersela con me, non va avanti”

Shaw ha risposto in maniera piccata a Mourinho, che aveva espresso opinioni negativa sulle sue recenti prestazioni

Dopo le critiche di Josè Mourinho dopo la partita contro la Repubblica Ceca, il terzino dell’Inghilterra Luke Shaw ha risposto duramente al tecnico della Roma, segnale di quanto fosse stato complicato il loro rapporto ai tempi del Manchester United. Ecco l’attacco riportato dall’Evening Standard: "Non capisco perché continui a prendersela con me. Lui deve fare il suo lavoro. Ha la sua opinione. Sono abituato al fatto che lui dica spesso cose negative sul mio conto, faccio finta di niente e lascio perdere. Lo ignoro. Può dire quello che gli pare, io mi concentrerò su me stesso".

L’ATTEGGIAMENTO DI MOURINHO - "Il suo comportamento cambia in base ai giocatori – ha continuato Shaw - Alcuni gli piacciono, altri no. E io penso di essere finito nella lista di quelli che non gli piacevano. Ho provato in qualsiasi modo di tornare dalla sua parte, ma non ha mai funzionato, qualunque cosa provassi a fare. Non era un segreto che non ci siamo trovati. Penso che lui fosse un grande allenatore, ma il passato è il passato. È tempo di andare avanti. Io sto cercando di andare avanti, lui ovviamente non ci riesce".