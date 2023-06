Shaw in versione agente per lo United: “Parlo con Kane e Rice. Vorrei venissero”

"Darei loro il benvenuto all'Old Trafford in un batter d'occhio", ha detto Shaw. "E non mentirò, mi piacerebbe che qualcuno tra loro si unisse alla nostra squadra". Per l'esterno nessun timore nell'ammettere che sta provando a vestire i panni di agente: "Ci sto parlando, sto dicendo loro quanto grande sia giocare al Manchester United. Sono giocatori di livello mondiale e ci darebbero un grande aiuto, ma dipende tutto dal club. Decideranno loro", ha concluso il giocatore.